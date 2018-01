Cliente paga fatura a mais e questiona Marisa

Patricia Nitolo comprou com o cartão da Marisa e parcelou, mas antes que todas as faturas fossem cobradas, ela pagou o valor total dos produtos. No entanto, ela foi novamente à loja e descobriu que a dívida não tinha sido quitada.

A empresa explicou que o pagamento gerou crédito para ser utilizado nas próximas faturas, pois a quitação deve ser feita somente de forma presencial na loja.

Reclamação da leitora: “Fiz uma compra em oito vezes e no início de julho efetuei o pagamento devido total. Enviaram uma fatura no final de julho em que constava o pagamento e um saldo de crédito de mais de R$ 90,00, ou seja, eu havia pagado um valor acima do que devia. Fui até a Marisa fazer outra compra e, para a minha surpresa, além do meu crédito não estar disponível, meu limite estava menor! Quero a restituição do crédito com correção e do meu limite devido.”

Resposta da empresa: “A quitação de uma compra parcelada pode ser feita apenas em loja. O pagamento de um valor superior ao da fatura via boleto gera créditos que são abatidos nas próximas faturas, isso de acordo com o valor de cada uma delas. No seu caso, por exemplo, o pagamento gerou um crédito de R$ 159,08. Já a cobrança de juros, que consta na fatura, acontece devido ao atraso no pagamento do boleto. De qualquer forma, pedimos desculpas pelo desconforto gerado pela situação, e ressaltamos que estamos à disposição dos nossos clientes por meio do telefone (11) 4004-2211 e do e-mail cartao@marisa.com.br.”

