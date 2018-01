Cliente não consegue comprar fogão na oferta da Americanas.com

por Luisa Pinheiro

Geraldo Domingos teve problemas no site Americanas.com durante a compra de um fogão e não conseguiu pagar o preço de uma promoção válida apenas para parcela única. O leitor reclama que não foi informado de que, se usasse um vale com desconto, não poderia participar da oferta.

Em resposta, a empresa disse que contatou o cliente por telefone para solucionar o caso.

Reclamação de Geraldo Domingos: “No dia 11 de dezembro de 2016, adquiri pelo site Americanas.com o produto ‘Fogão Piso Consul CF576 6 bocas timer inox’, cujo valor parcelado anunciado no site seria no total de R$ 949,15 e, se pago numa única vez no cartão de crédito, teria um desconto de 10% – perfazendo então o valor de R$ 854,23. Optei por este último valor. Ocorre que eu possuía um vale no valor de R$ 40,00 e na aquisição apliquei a opção ’01 parcela no cartão de crédito’ e também lancei o valor do vale. Só que no final do pagamento, mesmo optando por uma parcela, o valor finalizado para pagamento que aparecia era R$ 949,15. Tentei outras vezes lançar o valor com desconto, mas sempre aparecia esse valor total. Achando que o valor promocional com desconto seria validado somente na finalização, fechei a compra com o valor total deduzido do vale, finalizando com o valor de R$ 909,15 (01 parcela).

Sobre a ocorrência acima descrita, enviei e-mail para o serviço de atendimento das Lojas Americanas, indagando o porquê de não ter conseguido lançar o valor com o desconto que constava do site. Recebi ‘esclarecimentos’ de que não consegui comprar o produto pelo valor com desconto porque eu teria feito a compra utilizando duas formas de pagamento, ou seja, com cartão de crédito e com vale. Acontece que na página do site das Americanas não está escrito que os produtos com descontos e adquiridos em uma parcela no cartão de crédito não poderiam ter lançados o crédito do valor de vales existentes. Tentei ainda em outros contatos com as Americanas que fosse lançado, então, um crédito ou vale em meu nome no valor da diferença do preço total pago de R$ 949,15 e do valor com desconto R$ 854,23, mas recebi resposta negativa, pois eu teria que cancelar a compra, o que também cancelaria o envio do produto. Acontece que tinha pressa no recebimento do fogão, cuja previsão de entrega era até 26 de dezembro de 2016, dentro do que atendia meu anseio. Esse produto, inclusive já estava em transporte, tanto é que já o recebi no dia 21 de dezembro.”

Resposta da empresa: “A Americanas.com contatou o cliente Geraldo Domingos por telefone e o informou sobre as providências que estão sendo tomadas para solucionar o problema. Vamos acompanhar o caso até a sua conclusão. Pedimos desculpas pelo transtorno.”

