Cliente não consegue cadastrar a conta de telefone em débito automático

Luís Antônio solicitou que a conta de telefone fixo fosse colocada em débito automático, mas o atendente negou a solicitação alegando que o consumidor tinha parcelamentos de outras contas.

Reclamação de Luís Antônio: “Solicitei junto à prestadora de telefonia Vivo o cadastramento de minha conta de consumo em débito automático. A Vivo se recusou a acatar o pedido, alegando que eu possuo parcelamento de contas. Considero um equívoco. Além disso, dessa forma eu não me esqueceria de pagar as contas na data correta de vencimento.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que entrou em contato com o sr. Luís e a conta já foi cadastrada em débito automático. A Vivo mantém à disposição de seus clientes os seguintes canais de atendimento: www.vivo.com.br/meuvivo, o aplicativo Meu Vivo – download para celular; além do *8486 (ligações por celular); 1058 (ligações do fixo para informações da linha móvel ou do fixa) e 10315 para clientes da telefonia fixa São Paulo e para clientes oriundos da GVT. A ligação é gratuita. Este serviço funciona 24 horas nos sete dias da semana.”

