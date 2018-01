Cliente não consegue atualizar dados para usar cartão

Renata Toledo adquiriu o cartão pré-pago Acesso Card para que a filha Beatriz consiga controlar suas finanças. No entanto, ela vem tentando atualizar suas informações no site para poder utilizar o produto e não consegue.

A empresa afirma que está mantendo contato com a consumidora para conseguir solucionar o problema, e que ainda faltam alguns documentos para que o cadastro seja atualizado.

Reclamação da leitora: “Minha filha tem esse cartão de crédito pré-pago Acesso Card já há algum tempo, mas desde 20 de outubro estou tentando atualizar os dados dela no site para ela poder usar o cartão e não consigo. Sempre é a mesma coisa, falta dados pois eles não receberam mesmo eu tendo mandado em anexo nos e-mail enviados.”

Resposta da empresa: “A Acesso informa que foi realizada análise do histórico de atendimento prestado à cliente, e dessa forma o contato foi efetuado via e-mail para que sejam feitas as alterações de dados cadastrais seguindo as normas da empresa. Desde quando a cliente contatou-nos pela primeira vez, solicitamos a documentação necessárias para a atualização dos dados, porém não recebemos o material. Já estamos em contato novamente com a mesma para que o caso seja resolvido. Vale ressaltar que a Acesso não fornece informações de cartões ou de dados cadastrais a terceiros e por isso é necessário o envio de todos os documentos solicitados.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.