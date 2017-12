Cliente leva 6 meses para cancelar linha da Vivo

A corretora de seguros Ety Esther Hazan tentou cancelar três linhas telefônicas da Vivo em dezembro de 2015, mas descobriu que o procedimento não havia sido realizado ao notar que o débito em conta continuou acontecendo nos meses posteriores.

Desde então, Esther vinha ligando para a empresa, mas não obteve sucesso em cancelar as linhas. Enquanto isso, as cobranças continuavam chegando. Após seis meses de tentativas frustradas, a Vivo foi procurada pela reportagem do Estadão no dia 8 de junho e anunciou em nota que solucionou o problema na segunda-feira, 13.

Reclamação da leitora: “Desde dezembro, cancelamos três contas de telefone. A Telefônica, hoje Vivo, continuou debitando em nossa conta corrente os valores e, assim que percebi, mandei cancelar o débito em conta. E, assim mesmo, eles continuam mandando todos os meses a conta a pagar. Temos ligado em todos os meses, ao menos uma vez por semana. Em todas as ligações, falamos na ouvidoria, temos os nomes dos atendentes e os horários em que havíamos ligado. Cada ligação leva em média 30 minutos, pois o atendente tem que escrever tudo no computador e ele demora demais. Isso é uma maldade desta empresa que judia do consumidor no momento do seu trabalho.”

Resposta da empresa: “A Telefônica Vivo informa que cancelou as linhas e as contas, conforme solicitação da Sra. Ety Esther Hazan. Não há nenhum débito dessas linhas com essa operadora em nome do cliente. A empresa entrou em contato com o local e foi atendida pelo Sr. Adeilton que ficou ciente das providências adotadas. A empresa lamenta e pede desculpas pelos eventuais transtornos causados. A Telefônica Vivo mantém à disposição de seus clientes suas Centrais de Atendimento por meio do *8486 (ligações por celular) ou 1058 (ligações do fixo para informações da linha móvel ou do fixa), 10315 para clientes da telefonia fixa São Paulo e para clientes oriundos da GVT. A ligação é gratuita. Este serviço funciona 24 horas nos sete dias da semana. Além do site: www.vivo.com.br (Fixo São Paulo e Móvel)”.

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.