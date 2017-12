Cliente faz financiamento, mas Banco Volkswagen não entrega o carnê

Antonio de Jesus fez um financiamento com o Banco Volkswagen, mas nunca recebeu o carnê. O resultado é que, todo mês, ele paga as parcelas com atraso, já que não possui os boletos. O consumidor já solicitou o recebimento diversas vezes, mas não foi atendido.

Em nota à reportagem do SP Reclama, a Volkswagen Serviços Financeiros informou que a questão foi solucionada e o carnê, entregue ao cliente.

Reclamação do leitor: “Fiz um CDC (Crédito Direto ao Consumidor)com o Banco Volkswagen e até hoje não recebi o carnê de pagamento das parcelas do meu financiamento. Tenho pedido diariamente ao escritório de advocacia do banco, ao SAC e através da ouvidoria e ninguém sequer manda uma resposta. Tenho pago com atraso todos os meses, pois não tenho sequer a fatura.”

Resposta da empresa: “A Volkswagen Serviços Financeiros afirma que entrou em contato com o senhor Antônio de Jesus Silva e a questão foi solucionada. Ficamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional do cliente sobre o seu contrato de financiamento.”

