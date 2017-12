Cliente faz compras no site do Pão de Açúcar, mas não recebe os produtos pelo serviço de delivery

Aline Neves aproveitou a Black Friday para fazer compras na loja online do Pão de Açúcar. Ela solicitou o serviço de delivery na sua casa, mas os produtos não chegaram nos três dias seguintes, mesmo com o valor da compra aprovado no cartão de crédito.

Em contato com a reportagem do SP Reclama, o Pão de Açúcar informou que a entrega será realizada apenas no dia 12 de dezembro.

Reclamação da leitora: “Realizei uma compra no dia da Black Friday para ser entregue no dia 26/11. Na data da entrega, não recebi minha mercadoria e entrei no site, que constou meu pedido como cancelado. Fiz contato no dia 27/11 pela Central de atendimento e fui informada que minha compra estava em andamento. Reagendaram minha entrega para dia 28/11, entre 17h e 20h. Novamente, não recebi o produto. O que seria para facilitar (realizar a compra pelo site) acabou virando um transtorno, já que tenho que perder meu tempo aguardando sempre mais que 8 minutos para ser atendida no SAC. O valor da compra já foi aprovado no cartão de crédito.”

Resposta da empresa: “O Pão de Açúcar.com agradece a manifestação da Sra. Aline Henrique Neves da Silva e informa que a entrega está agendada para segunda-feira, 12/12/2016. A empresa lamenta o ocorrido e reforça sua preocupação com os clientes e que todas as áreas envolvidas estão empenhadas na solução.”

