Cliente e LG não chegam a acordo sobre televisão

A placa da televisão do leitor Reginaldo Santos queimou e a assistência técnica afirmou que não havia peças de reposição para o aparelho porque ele não era mais fabricado. A LG ofereceu uma nova televisão por um valor mais baixo e Reginaldo aceitou.

No entanto, dois dias depois, a empresa ofereceu o reembolso do dinheiro, o que o leitor não quer. Procurada pela coluna SP Reclama, a LG afirmou que esclareceu a situação para o consumidor, que não concordou com a proposta.

Reclamação de Reginaldo Santos: “A minha televisão queimou a placa. No dia 11 de novembro de 2016, levei para a assistência e fui informado que não tinha mais peças, que estava fora de linha. Com informação da LG, enviei nota fiscal de compra (não faz 5 anos) e paguei uma permuta de R$ 499, pois tenho direito a outra TV. Recebi uma ligação da LG dizendo que tinha uma TV de 49 polegadas. Passados dois dias, informaram que não tinha mais e ofereceram o dinheiro de volta, sendo que eu deveria aguardar mais 20 dias. Não concordo. Passei esta semana fazendo várias ligações sem sucesso e não tenho o produto.”

Resposta da empresa: “A LG comunica que entrou em contato com o Sr. Reginaldo e prestou os devidos esclarecimentos ao cliente. Oferecemos a devolução de valor via permuta, porque não temos aparelho disponível em estoque, e o consumidor não aceita a proposta oferecida. Mantemos a posição da proposta realizada.”

