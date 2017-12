Cliente do Submarino compra iPad e recebe grill

Após desembolsar R$ 3 mil em um tablet iPad Air, um consumidor do Submarino recebeu em casa um grill e sanduicheira que custa R$ 89. A mercadoria foi entregue no dia 7 de junho e, desde então, o leitor vem tentando desfazer o engano.

“Estava esperando uma resposta do Submarino, mas eles parecem não levar a sério o meu caso”, lamentou o cliente, que pediu para não ser identificado. Em resposta à reportagem do Estadão, a empresa se comprometeu a realizar a troca do grill pelo iPad.

Reclamação do leitor: “Comprei um iPad Air 32GB no Submarino e recebi um grill. Já fiz a reclamação, mas parece que nem as empresas privadas estão conseguindo controlar a quantidade de roubos e furtos internos. Tenho fotos do ocorrido. A espera de uma solução da empresa”.

Resposta da empresa: “O Submarino.com contatou o cliente, esclareceu e solucionou a questão.”

Comentário do leitor: “Fui muito bem atendido por esse atendente, que se mostrou solícito em resolver a questão rapidamente pra mim, mas no início foi bem complicado ter a atenção necessária, pois não respondiam meus e-mails. O Submarino parece que não tem um protocolo para esse tipo de caso, e a burocracia interna da empresa trava muito o processo de ressarcimento. Acredito que ter entrado em contato com os meios de comunicação, como os sites de reclamação, denúncia, Twitter e com o Estadão tenha acelerado meu caso”.

