Cliente do Banco do Brasil reclama de atendimento em agência

Reclamação do leitor: Sou médico em São Paulo e fui a agência 3944 do Banco do Brasil na Rua Isabel Schimidt, em Santo Amaro, São Paulo, para receber a restituição do meu IPVA, de um carro roubado em 2014. Entrei na agência por volta das 15h10 e só fui liberado para receber o valor (na boca do caixa) às 16h10, sendo que o horário limite para pagamento estabelecido pela Secretaria da Fazenda é até às 16h. Fui informado pela atendente do caixa, e confirmado pelo gerente da conta empresa, que não seria possível efetuar o saque ou a transferência via TED, por conta do horário estabelecido pela secretaria da Fazenda.

Em resumo, deixei de trabalhar no período da tarde para ir ao BB receber a restituição que não ocorreu por conta de: 1) ausência de um funcionário que pudesse fazer uma triagem prévia na porta da agência e agilizar este tipo de atendimento, já que existe um horário limite para pagamento; 2) Um cartaz informando que para aquele tipo de atendimento existe um horário limite para pagamento; 3) uma total ineficiência dos funcionários disponíveis na agência, que deveriam oferecer um atendimento ágil às pessoas que lá se dirigem. Quando cheguei à agencia havia duas pessoas em atendimento e mais dois aguardando – incluindo eu – para dois atendentes que faziam uma “triagem” dos casos. Que País é esse!? /Tubertino Geraldo de Paula – São Paulo/SP

Resposta do Banco do Brasil: Informamos que sr. Tubertino Geraldo de Paula foi contatado pela gerente da agência indicada, lamentando o ocorrido e colocando-se à disposição para esclarecer suas dúvidas. Os funcionários foram orientados para que não haja novas ocorrências dessa natureza. Ressaltamos que o Banco do Brasil pauta sua atuação sempre buscando a excelência no atendimento, baseado no respeito às necessidades dos clientes, de acordo com as regras de conduta previstas pela prática bancária. Colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos.

Comentário do leitor: O gerente da agência me ligou para saber sobre o ocorrido, já que ele não se encontrava na agência na data do fato. Quando um fato semelhante ocorre com uma instituição séria e idônea, espera-se o reconhecimento pelo erro e o ressarcimento do prejuízo gerado. Infelizmente nenhuma das duas condutas foram assumidas pela agência do Banco do Brasil.