Cliente divorciada pede para mudar nome em conta da Claro

Ana Carolina pediu para mudar seu nome na conta da Claro, pois ela se divorciou de maneira litigiosa e as correspondências ainda vêm para seu ex-marido, com quem ela não mantém mais contato.

A empresa afirmou que quem deveria fazer esse pedido era ele, no entanto. Após ser questionada pelo SP Reclama, a Claro esclareceu o problema para a consumidora.

Reclamação da leitora: “Me divorciei no ano passado, porém a minha conta de celular ainda vem no nome do meu ex-marido, mas sob o meu número de CPF e sob o meu endereço. Fui à loja física da Claro ontem, no Shopping Higienópolis, e fiquei mais de uma hora lá para fazer a alteração, para que a conta passasse a vir em meu nome. Hoje me ligam da Claro, dizendo que o meu ex-marido é quem tem que fazer essa solicitação, porém eu não falo mais com ele, pois ele está processando o meu pai judicialmente. O funcionário não me deixava falar, e ainda desligou na minha cara. Um absurdo, a conta já está sob o meu CPF e meu endereço, não faz sentido que a Claro mantenha sob o nome do meu ex-marido, e agora não me deixam fazer alterações no meu plano de celular por causa disso.”

Resposta da empresa: “A Claro contatou a Sra. Ana Carolina na ocasião e prestou os esclarecimentos necessários referentes ao cadastro da cliente. A operadora continua à disposição por meio de todos os canais de atendimento disponibilizados: SAC, Fale Conosco, Chat, Atendimento por Carta e site.”

