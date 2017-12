Cliente devolve produto com defeito e espera ressarcimento há dois meses

Arnaldo Lerner espera há dois meses receber um tablet que comprou no site das Casas Bahia. O produto até chegou, mas ele constatou um problema na bateria e o enviou de volta para a loja.

Só que, até então, o produto não foi devolvido para Arnaldo, que já pagou a conta. Por meio de nota, a Casas Bahia informou que liberou um vale-compras para o cliente.

Relato do leitor: “Comprei um tablet no dia 9 de junho e, no mesmo dia em que o produto chegou, constatei que ele estava com defeito, pois não ‘segurava’ a bateria. Liguei para as Casas Bahia relatando o problema, e pediram um prazo para o setor responsável responder. Após esse prazo e sem resposta, entrei em contato e me disseram que haviam tentado falar comigo. A empresa pediu para enviar o tablet pelos Correios. No mesmo dia, foi enviado o produto. Continuo ligando para a empresa, e os atendentes só sabem falar que o caso está em análise pelo setor responsável. Até agora, dois meses após a compra, não tenho o produto que já foi pago.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da empresa: “Em atenção ao caso do Sr. Arnaldo Lerner, em contato telefônico realizado em 4 de agosto, foi acordada a liberação do vale-compras. A companhia lamenta e se desculpa por qualquer transtorno que possa ter acontecido ao consumidor e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.