Cliente da Vivo tem problemas com portabilidade de linha

Reclamação da leitora: No final de setembro, recebi uma oferta da Vivo de um pacote de 6 linhas mais internet pelo valor de R$ 175,90 e aceitei. Pedi, no CNPJ da empresa, a divisão das linhas em duas lojas e a portabilidade de dois números (1 de cada loja), que hoje são da TIM. Entre 25 e 28/09 foram instaladas a internet, 3 linhas em Moema e 2 na V. Mariana e o processo travou. As portabilidades simplesmente não foram realizadas e ninguém sabia dizer o motivo. Tentamos inúmeros contatos com a Vivo e a linha sempre “caía” quando informávamos o problema. Registramos um protocolo na Anatel e nada. Reativamos a reclamação mais de 5 vezes e não obtivemos nem sequer um contato da Vivo.

Em dado momento, um atendente da Vivo com quem conseguimos falar, disse que era preciso cancelar o primeiro pedido e fazer tudo novamente, pois as linhas da TIM estavam em meu CPF e não poderiam ser transferidas para um CNPJ. Assim fizemos: cancelamos tudo, reabrimos o pedido desta vez no CPF e entre 28 e 31/10 foram instaladas as novas linhas. E o processo parou novamente.

Quando entramos em contato com a Anatel novamente, em 24/11, nos informaram que o protocolo havia sido finalizado, pois a Vivo informou que não conseguiu contato e que estava à disposição. O detalhe é que não houve contato nenhum e que não se consegue falar no 10315, pois a linha sempre “cai”.

Consegui um contato com a portabilidade na Vivo (milagre!) em 01/12 e recebi novo número de protocolo, sendo informada pela atendente de que não houve mais nenhum contato nosso com a empresa desde o final de setembro. E que as linhas constam no CNPJ e não no CPF (como fizeram isso? Eu cancelei a primeira solicitação e abri uma nova em meu CPF a pedido deles!).

Em 02/12 recebi um contato da Vivo dizendo que a TIM não liberou as linhas e que ela não poderia resolver. Mas o detalhe é que eu já havia estado pessoalmente na TIM, por desconfiar desta possibilidade, e verifiquei na tela do sistema junto ao atendente que não houve nenhuma solicitação de portabilidade por parte da Vivo. Minhas linhas na TIM continuam ativas.

Fui informada que a Vivo mais uma vez disse que tentou contato, não conseguiu e agendou a portabilidade de uma das linhas para 7 dias úteis. Mas ninguém entrou em contato. E a outra linha da portabilidade? Não recebi nenhuma posição. Além disso, já houve outros momentos em que me passaram data prevista para a portabilidade e nada aconteceu. Nem sequer um contato. /Camilla Parenti – São Paulo/SP – 8 de dezembro

Resposta da Vivo: A empresa foi contatada pela equipe de reportagem em duas oportunidades, em dezembro e em fevereiro, para apresentar resposta às reclamações, mas não houve retorno até a data de fechamento desta publicação, na tarde da quinta-feira, 12.

Nova reclamação da leitora em 4 de fevereiro: A Vivo realizou as 2 portabilidades, mas minhas linhas ainda estão funcionando com falhas (ruídos, clientes reclamando de msgs q a linha não existe ou está indisponível, q o tel chama uma vez e fica mudo, etc) e sem os serviços solicitados (identificador de chamadas, busca automática e linhas sequenciais). O último contato do atendente João Paulo, q está tratando dessa reclamação foi em 22/01/2015. Nesta ligação foi informado de todos os problemas ainda existentes e disse que entraria em contato novamente após verificar minhas reclamações.

Após isso, já tentei inúmeros contatos no 10315, único telefone disponibilizado pela Vivo, sem sucesso. A linha cai, o atendente me coloca na espera e não retorna (houve uma vez em que aguardei por mais de 60 minutos, absurdo!), o sistema está indisponível no momento, etc. Além disso, passei a receber ligações de cobrança sobre contas canceladas pelo próprio João Paulo, já que os serviços não estão funcionando e os valores não condizem com o pacote contratado por mim.

São imensuráveis os prejuízos de minhas lojas, pois não há como saber quantos negócios foram perdidos ou quantos clientes foram para meus concorrentes por não conseguir contato em meus telefones fixos.

Solicito que seja tomada alguma medida adicional junto à Vivo para resolver minha questão.