Cliente da Vivo reclama de interrupção no serviço de telefonia

Reclamação da leitora: Venho por meio desta fazer uma reclamação. Estou há dois dias sem telefone e o meu telefone é comercial. Estou deseperadamente precisando trabalhar e estou perdendo cliente. Já telefonei umas 50 vezes para a vivo, ora me desligam, ora me colocam em espera. Nada foi feito. Telefonei umas 30 vezes para a Vivo hoje, perguntando o porque do não conserto e nada resolvido e aí? Perguntei quem vai pagar meu prejuízo? /Daniela Prette – São Paulo/SP

Resposta da Vivo: A Telefônica Vivo informa que, após ajustes técnicos, o serviço da Sra. Daniela Prete está funcionando normalmente. A empresa informa ainda que a cliente será ressarcida, em conta telefônica, com vencimento 02/15, do valor correspondente ao período em que o serviço apresentou problema. A empresa, que entrou em contato com a Sra. Daniela para prestar os esclarecimentos necessários, lamenta e pede desculpas pelos transtornos causados. A Telefônica Vivo mantém à disposição de seus clientes suas Centrais de Atendimento por meio do *8486 (ligações por celular) ou 1058 (ligações do fixo para informações da linha móvel ou do fixa) e 10315 para clientes da telefonia fixa São Paulo. A ligação é gratuita. Este serviço funciona 24 horas nos sete dias da semana. Além do site: www.vivo.com.br (Fixo São Paulo e Móvel).

Comentário da leitora: Quero o ressarcimento dos meus dias sem cliente e não em relação a conta, perdi muito dinheiro e inclusive pacientes e como fica? Até quando vamos ter estes problemas?