Cliente da TAM reclama de falta de informações sobre escala de voo

Consumidor acreditou que voo teria uma escala entre São Paulo e Sidney e se disse surpreso com parada na Nova Zelândia; Companhia respondeu que quantidade de escalas foi informado

Reclamação do leitor: Comprei uma passagem de São Paulo- Sydney (Austrália), com a minha opção de uma parada, em Santiago do Chile. Pois bem, quando entrei no avião no Chile (companhia LAN parceira da TAM), o comandante anunciou o tempo de voo estimado e o destino seria Auckland (Nova Zelândia). Fiquei indignado, pois as opções com duas e até três paradas são mais baratas. É uma tremenda falta de respeito o que fazem conosco. /Sergio Zogheib – São Paulo/SP

Resposta da TAM: A TAM Linhas Aéreas esclarece que, ao efetuar a escolha do trecho da viagem, é informado na página seguinte os horários de saída e chegada dos voos, a quantidade de escalas efetuadas, duração da viagem e o número do voo. A companhia salienta que a quantidade de escalas está descrita em números. A empresa aproveita a oportunidade para informar que as cotas de assentos por voo são variáveis e controladas por meio do Yield Management, gerenciamento de tarifas que estabelece cotas de lugares em cada uma das classes tarifárias de acordo com inúmeros fatores como voo, dia da semana, horário e época do ano. Essa é a razão pela qual pode-se notar diferentes tarifas para o mesmo trecho. O Fale com a Gente continua à disposição para mais esclarecimentos pelo telefone 0800 123200 (24 horas), no site www.tam.com.br (ícone ‘Fale com a Gente) ou pelo fax 0800 123900.

Comentário do leitor: Liguei para eles e alegaram que o voo tinha uma conexão e uma escala, ainda assim não aceito, pois no meu bilhete isso não foi informado, e o que vale na minha opinião é o que está no bilhete.