Cliente da SKY reclama de serviço de transmissão online

Reclamação do leitor: O serviço do Premiere Play é péssimo, há semanas que não funciona. Sempre que eu e o meu pai tentamos logar diz que eu sou um usuário não autorizado, mas meu pai é assinante do premiere há mais de dez anos. Já reclamei por telefone, pelo serviço de atendimento via chat e nada. Naquela oportunidade foi dito que o prazo para resolver era de 72 horas. Dizem que o serviço está em manutenção, mas tem amigo meu que usa normalmente. Aí eu ligo para reclamar e a atendente diz para eu ligar no serviço da banda larga da Sky e eu tenho que explicar que a minha conexão (da Vivo) está ótima. Falo no chat o problema e o “analista” ou “especialista” sugere que eu tire meu meu receptor da Sky da tomada e recoloque. O Premiere Play é um serviço online, eu não uso pela TV. No último atendimento me foi dito que o serviço está em manutenção e não tem previsão para voltar. E fim de papo. /Fernando Arbex – São Paulo/SP

Resposta da SKY: A SKY informa que um dos seus objetivos é atender a todos os clientes com qualidade e o mais prontamente possível. A empresa pede desculpas pelo transtorno causado.

Nossa equipe de atendimento entrou em contato com o cliente e foi informado que o pacote não é mais comercializado de forma avulsa, sendo somente disponibilizados os serviços première HD + play inclusos, dessa forma, é necessária a alteração de plano.

Comentário do leitor: Em primeiro lugar, acho um desrespeito por parte da SKY o fato de eu ter sido informado tardiamente do procedimento da empresa depois de eu ter usado os canais de comunicação dela várias vezes e sem sucesso. Só entraram em contato comigo porque o São Paulo Reclama, do jornal O Estado de S. Paulo, interferiu. Sou assinante Sky e do PPV de futebol desde 2002 (quando o produto nem se chamava Premiere), acredito que merecia outro tipo de tratamento depois de 13 anos de relacionamento.

Isso posto, a explicação que me passaram não me convence. Quando o Premiere Play passou a ser disponibilizado, essa opção do pacote Premiere HD – que dizem ser a necessária para o uso do Premiere Play – nem existia. Sou assinante do “COMBO HDTV FUTEBOL 12 2 CAMPEONATOS”, fechado em 2012 e portanto defasado. O certo seria que me encaixassem no pacote atualizado sem custos ou ao menos me permitissem usar o Premiere Play, como antes era possível. Durante o mês de maio inteiro eu fiz uso do produto normalmente, apenas desde 10 de junho que o serviço foi bloqueado para mim – de novo, sem nenhuma explicação, apenas aparecia na tela a mensagem: “usuário não autorizado”.

Outro agravante, a página no Facebook chamada “Assinantes SKY” postou a seguinte imagem em 18 de junho: https://www.facebook.com/AssinantesSKYbr/photos/a.150166498459942.36945.146393168837275/585520558257865/?type=1&theater

Alguns assinantes de pacotes com Premiere FC anteriores a 2015 receberam um e-mail com a informação de que o serviço deles teria upgrades sem custos, que incluíam jogos das Séries A e B, mais jogos em HD, seis campeonatos estaduais e o Premiere Play. Eu sou assinante SKY desde 2002, faço uso do serviço HD desde 2012, e não recebi nada. É muita falta de respeito com um cliente fiel e antigo. Pretendo cancelar a minha assinatura e entrar com ações no Procon e na Justiça se esses problemas não forem solucionados.