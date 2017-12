Cliente da NET aceita novo plano oferecido, mas empresa retira benefício antigo

Por André Cáceres

Cliente da NET há quase 20 anos, Fernando Pezzino contratou um novo plano de sua TV por assinatura. Ele negociou a não cobrança de pontos adicionais, o que foi atendido inicialmente. Em outubro, entretanto, o benefício foi revogado por causa de uma modificação no contrato. Só que Fernando não aprovou a mudança – a única coisa que ele fez foi aderir a um novo plano de internet.

Procurada pela reportagem do SP Reclama, a NET informou que situação de Fernando foi regularizada.

Reclamação do leitor: “Tenho assinatura da NET há quase 20 anos e, há cerca de dois, fiz a inclusão do pacote de celular. Ao aderir ao combo, negociei a instalação de três pontos adicionais sem nenhum custo. Isso foi respeitado até outubro, quando veio a cobrança, inclusive retroativa à setembro. A justificativa da NET foi uma alteração de contrato, mas eu não aprovei mudanças. O que aconteceu foi que, em setembro, recebi uma ligação para alterar a velocidade da internet. Fui informado que o valor não seria aumentado. Nada foi dito sobre os três pontos adicionais. Aceitei com a garantia de que nada mudaria com relação aos valores pagos.”

Resposta da empresa: “Em atenção à mensagem do sr. Fernando Cezar Pezzino, a NET informa que entrou em contato com o cliente e regularizou a situação. A operadora permanece à disposição.”

