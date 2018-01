Cliente da Eletropaulo reclama de problema em medidor de energia

Reclamação do leitor: No dia 28 de maio, foi um técnico da AES Eletropaulo e mexeu no medidor de luz, sem que houvesse qualquer solicitação por parte do consumidor e, para nossa surpresa, o consumo de kw subiu para quase 3.600 nos últimos dois meses, sendo que a média anual de consumo é de 3.050 a 3.100 kw.

Vale ressaltar que não há qualquer justificativa para o aumento de consumo em Kw, uma vez que não houve nada de novo ou inserção de qualquer item de consumo que respaldasse o referido aumento em kw, tanto no mês de abril como no de maio de 2015. Ao entrar em contato com a AES Eletropaulo em 12 de junho, atendente Edna, fui informado pela própria atendente que, após consultar em sistema, que não havia nada que justificasse o aumento, mas disse que eu deveria mexer no aparelho de medição, o que é um absurdo porque não sou técnico e o aparelho é de propriedade da AES.

Ao pedir um técnico no local, a atendente disse que não poderia, o que me deixou indignado. Em resumo, mexeram no medidor de luz, sem qualquer justificativa, houve um aumento de 20% em kw e não me dão qualquer explicação. /Hamilton Carvalho da Silva – São Paulo/SP

Resposta da Eletropaulo: Em resposta ao Estado de S.Paulo, referente ao questionamento do Sr. Hamilton Silva, a AES Eletropaulo esclarece que, no dia 28 de maio, foi realizada a inspeção no medidor do cliente, por um técnico da concessionária. A inspeção constatou o funcionamento correto do aparelho, que não foi alterado.

Quanto ao consumo, a concessionária esclarece que os apontamentos estão corretos. A distribuidora orienta que o cliente consulte um eletricista habilitado para verificar se há fuga de energia na fiação interna.

Comentário do leitor: A AES Eletropaulo informou que um técnico esteve no dia 28 de maio e fez a inspeção no medidor e não constatou nada de equivocado, cuja empresa orienta este cliente a contratar um eletricista.

Inicialmente, é importante esclarecer que o técnico que esteve no dia 28 de maio no domicílio não verificou se havia problemas no medidor de energia, mas fez tão somente a leitura do consumo, o que cai por terra a alegação da empresa (estou aqui retificando a parte inicial). Além disso, um outro técnico esteve no endereço do consumidor no mês de abril de 2015 e fez algumas alterações no medidor, sem que houvesse qualquer pedido.

Ademais, estranho a empresa de energia afirmar que a medição do consumo está correta quando a própria técnica atendente da AES informou, observando o histórico de consumo dos últimos anos, que não há qualquer justificativa para o aumento do consumo em KW, cuja ligação é gravada e pode ser consultada pela empresa. O histórico de consumo dos últimos anos comprova que o consumo nunca passou de 3.200 kw. A AES sequer quer encaminhar um técnico à residência para verificar o ocorrido, conforme solicitado pelo cliente, limitando-se a sugerir que o consumidor contrate um eletricista. Como assim contratar um eletricista se o problema não está na fiação elétrica? Isso é um abuso da empresa. Quando solicitada a troca do medidor pelo cliente, a empresa pediu que o consumidor mexesse no aparelho, o que achei um absurdo porque não sou técnico e não tenho conhecimento para mexer no aparelho.

Em resumo, a empresa se limita a dizer que o consumo em Kw está correto, sem qualquer fundamento técnico e contrapondo-se à própria afirmação da empresa em 12 de junho, se nega a verificar ou trocar o medidor e, ao mesmo tempo, joga ao cliente a responsabilidade pelo manuseio do aparelho, devendo o consumidor, segundo ela, mexer no mesmo, o que é ilegal conforme Código de Defesa do Consumidor e pelas normas técnica ABNT.