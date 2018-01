Cliente da Claro recebe 69 ligações do telemarketing e reclama

Consumidor disse ter recebido as chamadas da empresa nas últimas semanas; Claro declarou que atenderá solicitação para interromper as ligações

Reclamação do leitor: Temos que ter uma maneira de impedir a perda de nossa privacidade contra empresas de telemarketing! Pior, ainda, quando como clientes somos invadidos pelas companhias de telefonia celular! Sou cliente da Claro e tenho documentado 69 chamadas para o meu telefone, somente nas últimas semanas! Há meses viajando no Exterior venho recebendo estas intoleráveis chamadas! Como proteger o cidadão disto, e punir tais empresas? /Ithamar Nogueira Stocchero – São Paulo/SP

Resposta da Claro: A Claro, em contato com o Sr. Ithamar, informou que sua solicitação foi atendida. A operadora continua à disposição por meio de todos os canais de atendimento disponibilizados: SAC 1052, Fale Conosco, Chat, Atendimento por Carta e site www.claro.com.br.

Comentário do leitor: Recebi um telefonema de uma senhora da Claro, nem atenciosa sequer, que disse que contataria o marketing para pararem com os telefonemas. Até hoje [17/04] ainda recebi as inconvenientes chamadas. Vamos ver se pararão.