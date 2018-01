Cliente compra computador e Dell entrega em outro lugar

Eduardo Massaki comprou um computador da Dell, mas não recebeu. Ele ficou sabendo que a mercadoria foi destinada ao local errado e entregue a outra pessoa, mas a empresa não conseguiu resolver o problema quando ele tentou reclamar pelos meios oficiais.

Procurada pela reportagem do Estadão, a Dell afirmou que solucionou o caso e entregou o computador ao cliente. O leitor confirmou a informação da empresa.

Reclamação do leitor: “No dia 22 de outubro, comprei um computador na Dell. No dia 28, o produto foi entregue, mas não para mim, nem no meu endereço. Foi entregue para uma terceira pessoa, desconhecida, em endereço desconhecido.”

Resposta da empresa: “A Dell informa que o caso foi solucionado com a entrega do equipamento ao cliente. A Dell ressalta que preza pela qualidade do atendimento prestado aos seus clientes e visa sempre a sua melhoria a fim de que os mesmos permaneçam constantemente satisfeitos.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.