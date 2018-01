Cliente cancela seguro celular, mas Vivo segue com cobranças

Daniel Odaira cancelou o serviço de seguro do celular que nunca havia solicitado, mas, mesmo assim, era cobrado pela Vivo. Nos meses seguintes, ele continuou recebendo as cobranças.

A Vivo afirmou que cancelou o seguro e se comprometeu a ressarcir os valores cobrados na próxima conta telefônica.

Reclamação do leitor: “Gostaria de fazer uma reclamação contra a Vivo. Em agosto desse ano, fiz o cancelamento do seguro celular o qual não havia solicitado. Em setembro, solicitei novamente após nova cobrança. Fui verificar qual seguro havia sido feito na própria seguradora e, para minha surpresa, não havia nenhum seguro registrado no meu CPF. Até hoje recebo a cobrança mensalmente.”

Resposta da empresa: “Em relação ao questionamento citado pelo sr. Daniel Odaira, a Vivo informa que cancelou o seguro e fará crédito dos valores cobrados em conta telefônica, com vencimento 21/12. O sr. Daniel encontra-se ciente das providências adotadas. A operadora tem investido fortemente na ampliação de seus sistemas de atenção ao cliente em busca de melhorias no atendimento e na resolução dos problemas apontados por seus usuários”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.