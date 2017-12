Cliente aguarda devolução de valor pago em produto da Ricardo Eletro

Reclamação do leitor: Comprei um produto da Ricardo Eletro, à vista, no boleto. Um monitor/TV. Produto entregue corretamente e em bom estado. Porém, solicitei o cancelamento da compra no prazo de uma semana (direito do consumidor), pois para a função que eu comprei não serviu e ainda me deu transtornos de custo de reparos em meu computador (isso não é culpa nem do fabricante e nem da loja). Meu PC, que não é novo, não aceitou o monitor.

Em 29 de abril, entrei em contato com a Ricardo Eletro, dizendo que queria o cancelamento, e eles enviaram por e-mail uma autorização de postagem dos Correios. Disseram que quando o produto chegasse a eles depositariam o valor total em dinheiro na minha conta do Bradesco.

Em 30 de abril, um dia depois da autorização postei o produto. Até o presente momento meu dinheiro não foi devolvido. Nem sequer, e não sei por qual motivo, eles nem receberam o produto, nos dias 4 e e 5 de maio. Que empresa é essa que nem recebe os produtos enviados pelos consumidores? Quanto tempo mais terei que esperar, para receber o que me pertence? /Marcelo Campos – São Paulo/SP

Resposta da Ricardo Eletro: Contatamos o cliente Marcelo Campos e informamos que a solicitação de cancelamento foi atendida. O produto devolvido está em posse dos responsáveis e o valor de R$237,9, pago no boleto, vai ser depositado na conta do cliente no dia 13/05/15. Pedimos desculpas ao cliente pelos transtornos causados, pois o nosso objetivo não é deixar os nossos clientes insatisfeitos. Estamos melhorando a cada dia para atender cada vez melhor os nossos consumidores.

Comentário do leitor: A Ricardo Eletro demora demais para ressarcir os seus consumidores, mesmo sendo lei do CDC. O direito de arrependimento em uma semana, após a chegada do produto, é constitucional. Ao devolver o mesmo nesse prazo e notificando a empresa, jamais podem demorar tanto a ressarcir o consumidor.

Quero dizer que por enquanto 12 dias se passaram da devolução do produto. Ou seja: Não tenho o bem, já há 12 dias, tendo pago a vista o valor do produto. Nem mesmo com a ajuda da imprensa, eles aceleram o processo. Não posso ter certeza alguma que receberei o valor que está prometido, porém posso dizer, que nessa loja nada compro mais. Se eles pagarem, o total de dias de espera para o ressarcimento, será de 17 dias. Eu disse “se”, pois só acredito nessa empresa, quando o valor estiver pago.