Cliente acumula pontos necessários no Itaú, mas não consegue trocar por serviço

Flavia Omori participa de um programa do banco Itaú para acumular pontos e trocar por alguns benefícios. Com viagem marcada para os Estados Unidos, ela identificou um serviço de aluguel de carros, mas, desde maio, não consegue concluir a reserva.

De acordo com Flávia, o site do programa foi totalmente modificado em julho e retiraram o serviço sem avisar os consumidores, como é previsto no regulamento. O Itaú informou que prestou os esclarecimentos à cliente, que confirmou ao Estadão o retorno do serviço ao programa de troca de pontos.

Reclamação da leitora: “Tenho um cartão Itaucard Visa e, neste ano, após programar uma viagem para 2017, identifiquei que o Itaú disponibilizava pelo programa Sempre Presente a troca de pontos por locações de automóveis nos EUA. Frente a isso, centralizei meus gastos neste cartão, para juntar os pontos. Desde maio, tento fazer a locação, mas sem sucesso. Quando escolhia o carro para data, incluía os dados do cartão, recebia uma mensagem de erro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em julho, entrei em contato com o Itaú, mas ninguém sabia me ajudar. Até que no dia 23 do mesmo mês, o site do Sempre Presente foi totalmente alterado e não havia mais a locação de automóveis no exterior. O regulamento do programa, entretanto, informa que, caso um serviço seja suspenso, o ’emissor deverá incluir um novo parceiro no Programa em até 90 dias’. Também o regulamento diz que, caso o emissor altere os parceiros, deveria enviar ‘comunicação escrita com antecedência mínima de 15 (quinze) dias de sua entrada em vigor.'”

Resposta da empresa: “Em resposta à manifestação em nome em nome da leitora Sra. Flavia Campana Omori, com base em nosso compromisso com nossos clientes, nossa colaboradora manteve contato com o cliente em 05.08.2016 às 11h37min, ocasião em que foram prestados os devidos esclarecimentos e a questão apresentada solucionada.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.