Claro triplica valor de plano de celular de aposentado

O leitor Sergio Dias Teixeira tinha um plano de celular na Claro que custava R$ 46,90. Após insistência da empresa, ele aceitou migar para um plano melhor por R$ 74,99. A empresa, no entanto, passou a cobrar R$ 252,11 pelo serviço, mais que o triplo do valor combinado. Sergio é aposentado e não tem como pagar a conta.

Em resposta, a Claro afirma que entrou em contato com o leitor e pediu desculpas pelo erro.

Reclamação do leitor: “Vinha recebendo telefonemas da Claro oferecendo-me outro plano de serviços para utilização. Depois de ter dito por várias vezes que preferia continuar com o anterior, resolvi ouvir do que se tratava a oferta. O pessoal que faz esse tipo de contato fala muito rápido, e torna-se difícil entender tudo. Mesmo assim achei por bem experimentar. Daí me foi dito (agora mais devagar) que o plano que tinha, cujo preço era de R$ 46,90 por mês passaria a custar R$ 74,99. E que eu teria direito a não sei quantos SMS e parari e pororó blá blá blá blá. Daí qual não foi minha surpresa, quando no mês de dezembro de 2016, recebi a 1ª fatura no valor de R$ 252,11. Para quem tinha ouvido a informação que pagaria R$ 74,99 (que era quase o dobro do que vinha pagando), quase morri de susto porque, no plano anterior era o custo de cinco meses. Telefonei para a Claro e me disseram que tratava-se de diferenças do mês anterior, e que o próximo pagamento seria de R$ 74,99. Mesmo não conseguindo entender a fórmula de cálculo usada para se chegar a esse valor e, levando-se também em conta meus 78 anos, e a condição de aposentado e tudo mais, achei por bem esperar, para ver o que iria acontecer mais pra frente. No dia 30 de dezembro, recebi a 2ª fatura no valor de R$ 74,99. Contudo, consta também um valor que diz tratar-se de diferença do mês anterior, no valor de R$ 12,33. Assim, o custo da fatura do mês passado passaria para R$ 264,44. Ainda nesta data, recebi mais uma outra fatura SCPC no valor de R$ 12,09, alegando também tratar-se de diferença do mês passado. Observem que na primeira consta R$ 12,33 e na outra R$ 12,09. Me parece que esses erros não condizem com uma empresa do tamanho da Claro. Desta feita, prefiro então voltar ao plano que utilizava anteriormente (que tem um custo bem mais em conta), sem tanta confusão. Aguardarei notícias dentro em breve e, caso não seja possível me atender, prefiro cancelar o serviço”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da empresa: “A Claro contatou o sr. Sérgio Dias Teixeira e, na ocasião, pediu desculpas pelos inconvenientes e agradece a oportunidade de esclarecimento. A operadora continua à disposição por meio de todos os canais de atendimento disponibilizados: SAC 1052, Fale Conosco, Chat, Atendimento por Carta e site www.claro.com.br”.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama.estado@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.