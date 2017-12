Claro perde ação mas continua cobrando dívida

Caio Garcia entrou com uma ação contra a Claro por cobrança indevida em 2012 e ganhou a causa. Agora, quando foi trocar seus pontos acumulados com a empresa, descobriu que a transferência não poderia ser realizada por conta de um suposto débito de R$ 3.000,00.

Em resposta, a Claro afirmou apenas que entrou em contato com o consumidor para resolver a situação, mas não se pronunciou sobre a troca de pontos.

Reclamação do leitor: “Recebi a informação de que temos 16.360 pontos que poderiam ser trocados por um novo aparelho com desconto de até R$ 408,00. Entramos em contato e nos informaram que tínhamos uma dívida de R$ 3.000,00 com a Claro e por isso não podíamos fazer nenhuma troca. Realmente, em abril de 2012, havíamos entrado com uma ação contra a Claro por cobrança indevida no Tribunal de pequenas causas, e ganhamos.”

Resposta da empresa: “A Claro contatou o Sr. Caio Roberto Moraes Garcia e, na ocasião, informou que a operadora está analisando o caso e entrará em contato assim que tiver um posicionamento.”

