Claro fixo bloqueia linha alegando falta de pagamento

A tarifa é paga em débito automático e estava em dia, reclama leitor

Reclamação do leitor: Faz uma semana que a minha linha da Claro fixo está bloqueada. A empresa, no primeiro contato, alegou falta de pagamento. Ocorre que meus pagamentos são feitos em débito automático! Fui à agência bancária e verifiquei que todos os pagamentos estão rigorosamente em dia! Solicitei o desbloqueio da linha, comprovei os pagamentos, foi feita promessa de regularização em “até 24 horas”, mas nada foi feito. Sempre que reclamo, recebo a resposta de que tenho de aguardar 24 horas. Fica uma situação insustentável. Não tenho mais a quem recorrer, a não ser o Procon, que me fará dispender muito do meu precioso tempo. Henrique L. Gândara / São Paulo

Resposta: O Atendimento Claro fixo informa que, após análise no sistema, o sinal da linha em questão já foi reestabelecido.

Réplica do leitor: No oitavo dia do bloqueio indevido, a linha foi restabelecida graças à ajuda do jornal, do Procon, e da Anatel. O embate agora é para ser ressarcido do valor dos dias corridos em que a linha esteve bloqueada. Estou calculando o prejuízo.