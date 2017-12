Claro desativa linha telefônica sem motivo

Eliete Ribeiro percebeu que sua linha telefônica foi bloqueada sem motivo e nem aviso. Mesmo após dias reclamando com a Claro e tentando solucionar o problema, não teve sucesso em restaurar o serviço.

Procurada pela reportagem do Estadão, a Claro atendeu a consumidora e restituiu prontamente a linha que havia sido cortada.

Reclamação da leitora: “Uma atendente da Claro me ligou para atualizar o cadastro e eu infelizmente não pude atender, pois estava no trânsito. Desde então, a minha insatisfação teve início. Cortaram o direito às ligações e não consigo acessar a internet móvel. Abri muitas ocorrências. Tenho vários números de protocolos. Disseram que em cinco dias minha linha seria restituída. No momento, nem chamadas estou recebendo. Devem ter cortado a minha linha de vez. E aposto que no dia do vencimento o boleto estará em casa para eu efetuar o pagamento, no valor integral de uma linha, que está há quase um mês sem funcionar.”

Resposta da empresa: “A Claro contatou a cliente e, na ocasião, confirmou que a linha já foi restituída. A operadora continua à disposição por meio de todos os canais de atendimento disponibilizados.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.