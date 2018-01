Claro bloqueia SMS por suposto uso indevido

Quero saber o motivo real do bloqueio, já que a linha é para uso pessoal, reclama leitora

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação da leitora: No dia 10/10, ao enviar um SMS recebi uma mensagem da Claro informando que o serviço tinha sido bloqueado por uso indevido. Liguei para o 1052 e me informaram que o serviço fora bloqueado por 120 dias, pois tinha sido caracterizado uso comercial em algum SMS enviado. Diariamente recebo mensagens spam o que é irritante e não sei como bloqueá-las! Perguntei qual seria este SMS até para eu saber e não repetir o formato de escrita, uma vez que se trata de uma linha pessoal, não comercial! Não souberam dizer, mantiveram o bloqueio e sem resposta alguma a atendente desligou ligação. Liguei novamente para cancelar a linha e transformá-la em pré-paga. Não consegui e a atendente registrou uma reclamação. Até hoje estou com o serviço bloqueado, sem resposta alguma e aguardando o tal do SAC me ligar para dizer algo! Quero o serviço desbloqueado e as explicações sobre os motivos. Sou cliente há mais de 5 anos e isso não vale de nada para a Claro. Conquistar novos clientes com promoções é fácil, o difícil é mantê-los com esse serviço sem qualidade! Outro absurdo é receber um SMS da Claro, depois de uma viagem de 15 dias, em que não usei o telefone, informando que em, 7 dias eu tinha consumido 100% do pacote de dados! Total desorganização! Camila Manzini/São Paulo

Resposta: A Claro informa que entrou em contato com a sra. Camila e, na ocasião, a usuária informou que já está conseguindo enviar torpedos normalmente de seu terminal móvel. A operadora esclarece que o bloqueio parcial de envio de SMS ocorreu por uso indevido da promoção, conforme regulamento disponível no site: www.claro.com.br/promocoes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica da leitora: O serviço foi desbloqueado da mesma forma que foi bloqueado, sem nenhuma informação! Eu queria que a Claro me informasse o motivo real do bloqueio, já que a linha é para uso pessoal. Dizem que eu enviei algum SMS que caracterizou como comercial mas não sabem me dizer qual foi. Um tremendo desrespeito!