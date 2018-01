Ciclovia na Chácara Santo Antônio é inaugurada com problemas

A CET escolheu justamente a rua mais estreita, informa a leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: No dia 5/8 foi inaugurada a ciclovia na Rua Fernandes Moreira, na Chácara Santo Antônio. A decisão da CET de instalar a ciclovia em uma rua estreita, sem consultar os moradores e sem o planejamento adequado trouxe uma série de problemas. Por ser estreita, os carros invadem a ciclofaixa. Outro problema é que na altura do nº 1.115 há vários buracos e remendos no asfalto. Além disso, alguns comerciantes reclamam de assaltos e falta de espaço na via para descarregar mercadorias. Renata Barretto D´Angelo / São Paulo

Resposta: A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que o projeto da ciclovia da Chácara Santo Antônio, Granja Julieta e Alto da Boa Vista está sendo acompanhado pelas equipes técnicas da Companhia. A ciclovia foi inaugurada no dia 8/8, com o percurso cicloviário de 2,4 km de extensão e foi construída pela Subprefeitura de Santo Amaro em parceria com a CET. A Companhia ressalta que acompanhará o funcionamento dessa ciclovia, e, assim como em outros projetos, ajustes poderão ser feitos para melhorar a segurança dos usuários da via.

Réplica da leitora: Na região há cinco vias paralelas mais largas e seguras que poderiam abrigar a ciclovia. A CET escolheu justamente a rua mais estreita em que não há nenhuma ligação. Espero que o trajeto seja revisto, conforme prometido.

Fotos: Renata Barretto D´Angelo