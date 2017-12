Ciclovia da zona leste tem lixo e água acumulada

“Em trecho próximo à Estação Penha do metrô, uma grelha está entupida há vários meses”, diz leitor

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.



Reclamação: No trecho próximo à Estação Penha do metrô uma grelha está entupida há vários meses, inclusive trazendo risco de ajudar na proliferação do mosquito da dengue. Já no trecho próximo à Estação Artur Alvim do metrô, dois morados de rua estão literalmente morando na ciclovia, sem ninguém se importar. E na última foto uma tampa de bueiro se soltou próxima à Estação Penha do metrô. Como usuário da ciclovia, peço ajuda! Luis Carlos Marcolino/ São Paulo



Resposta: A Subprefeitura Penha informa que realizou uma vistoria na ciclovia próxima às estações Penha e Arthur Alvim e constatou que o alagamento era causado por um vazamento de esgoto, por isso, contatou a concessionária de água e esgoto, que já realizou o reparo. Como o problema não foi totalmente solucionado, a Subprefeitura iniciou no dia seguinte um serviço de escavação para identificar o problema. Sobre a tampa de bueiro, por tratar-se de um desnível de poço de visita, a CET foi acionada para fechar a via, enquanto o serviço é executado. Em relação aos moradores de rua, a Subprefeitura ofereceu amparo social no Centro de Acolhida da região, os dois recusaram a ajuda, porém, saíram da ciclovia.

*Foto: Luis Carlos Marcolino