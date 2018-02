Chevrolet não vai pagar pelo reparo dos pneus

Que garantia é essa onde o proprietário tem de pagar pelo defeito de fábrica?, questiona o leitor

Reclamação do leitor: Tenho um Chevrolet Cruze, que está na garantia de fábrica. O carro tem problema crônico nos 4 pneus da marca Kumho, também originais de fábrica. Há um bom tempo eles vêm apresentando forte barulho. No dia 15 de setembro deste ano levei o carro à concessionária Disbrasa, no Cambuci , onde fui muito bem atendido pelos técnicos. Eles puderam observar que os quatro pneus apresentavam defeito de fabricação na banda de rodagem. Foi feito relatório fotográfico e enviado para a fábrica, gerando um protocolo de atendimento número 13292. Não obtendo respostas, resolvi abrir uma reclamação no dia 2 de outubro no SAC da Chevrolet. No dia 8 de outubro um técnico da concessionária Disbrasa me contatou dizendo ter recebido resposta da Chevrolet, que mencionava que iria ressarcir em 40% o valor dos pneus, onde eu deveria arcar com os outros 60% . Que garantia é essa onde o proprietário tem de pagar pelo defeito de fábrica? Eles alegam que o carro está com 28 mil km e vão indenizar apenas o gasto proporcional dos pneus . Ora essa, que culpa eu tenho deles apresentarem tal defeito? Se a Chevrolet acha que eu quero levar vantagem em ter um jogo de pneus novos, eu proponho a ela me repor quatro pneus sem defeitos e com o mesmo nível de desgaste que hoje os do meu carro apresentam. João Arlindo Pires de Camargo / São Paulo



Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta: A Central de Relacionamento Chevrolet – CRC – e a concessionária transmitiram os esclarecimentos cabíveis relativos ao caso do veículo do cliente. A CRC permanece à disposição por meio do telefone 0800-702-4200

Réplica do leitor: Infelizmente a garantia de fábrica é para “inglês ver”, me preocupei em manter as revisões sempre em dia, para garantir a segurança na manutenção, pois bem, a resposta da Chevrolet foi positiva em relação à falha apresentada, porém negativa em relação à parte financeira. Eles querem que eu participe financeiramente com 60% desta falha do produto de fabricação deles, ora, que garantia é essa que o proprietário entra com uma parcela do erro de fábrica. Estou muito insatisfeito com essa marca, pensarei melhor em adquirir novamente e relatarei aos meus amigos tal desprazer.