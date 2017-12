CET X Supermercado Pão de Açúcar

O Pão de Açúcar não respeita a calçada e CET não faz nada, reclama leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Há 2 anos o supermercado Pão de Açúcar localizado na esquina da Rua Sergipe com Av. Angélica foi reformado e o mercado mudou o sistema de estacionamento, que agora tem manobristas contratados. Os carros não são mais estacionados em vagas, que antigamente eram demarcadas por faixas, mas ficam em cima da calçada prejudicando os pedestres e até os colocando em risco. Tentei contato com o gerente do mercado, mas ele não estava no dia em que fui reclamar. Nunca vi nenhum CET no local, mesmo sendo uma prática irregular recorrente. Silvia Szarf / São Paulo

Resposta: A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) esclarece que a Avenida Angélica é uma via pertencente ao sistema viário principal da cidade, sendo operacionalizada/monitorada 24 horas por dia por equipes de campo. Dos dias 1.º/6 a 7/6 foram realizadas 73 autuações na esquina da referida via com a Rua Sergipe, além da remoção de 52 veículos estacionados irregularmente que comprometiam a segurança e a fluidez do tráfego.

* O Supermercado Pão de Açúcar esclarece que não ocorreram alterações no procedimento do estacionamento e que, para conscientizar os clientes que deixam os carros estacionados incorretamente, providenciará pintura de faixas de acordo com a posição em que os automóveis devem ser deixados. O Pão de Açúcar ressalta que gerente da loja entrou em contato com a cliente e a informou sobre a tratativa do caso.

* Resposta recebida pelo jornal no dia 30/7, após publicação.

Foto: Silvia Szarf