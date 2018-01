CET altera sinalização e moradores reclamam após acidente

Os leitores André Dias e Cristina Khouri enviaram a mesma reclamação após um grave acidente na esquina das ruas Lourenço de Almeida e Balthazar da Veiga, na Vila Nova Conceição.

De acordo com os moradores da região, a CET retirou uma rotatória que havia no local e instalou placas e pintura no asfalto, mas a sinalização não vem sendo suficiente para evitar acidentes no cruzamento.

A CET afirmou que os estudos realizados antes da mudança não indicaram necessidade de um semáforo, mas que segue avaliando o local após as alterações.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclamação do leitor André Dias: “Após uma mudança na sinalização de trânsito promovida pela CET, na esquina das ruas Lourenço de Almeida e Baltazar da Veiga, ocorreram dois acidentes em dois dias. A CET não responde aos pedidos dos moradores por semáforo.”

Resposta da CET: “Para a elaboração do novo projeto de sinalização da via foram consideradas duas solicitações de retirada da rotatória e optou-se pela implantação de sinalização horizontal e vertical (placa e pintura de legenda PARE). A implantação deste tipo de equipamento sempre considera diversos critérios como geometria da via, tipo de uso do solo, polos geradores de travessia de pedestres e histórico de acidentes. Os dados apurados naquele momento não indicaram a instalação de semáforo no local. Mesmo após a alteração, o cruzamento continua sob avaliação.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.