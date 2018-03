Celular da Vivo não tem sinal na região da Santa Cecília

“Até quando tenho de aguardar por uma solução?”, questiona leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Tenho uma celular Vivo e desde o ano passado reclamo da dificuldade para a recepção de sinal, principalmente no meu trabalho, em Santa Cecília. A Vivo já enviou um técnico ao meu escritório. Ele afirmou que o problema estava na instalação da antena e a operadora se comprometeu a solucionar até dezembro de 2012. Já estamos em junho e nada foi feito. Reclamei também na Anatel que por sua vez informa que devo continuar retornando minhas ligações até a prestadora resolver atender às minhas reivindicações. Celia Akerman / São Paulo

Resposta da empresa: A Telefônica|Vivo informa que o caso está sendo acompanhado pela área técnica responsável e a cliente está ciente das informações.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica da leitora: As informações são divergentes. De acordo com a área técnica da Vivo, há a necessidade da instalação de uma nova antena na região da Santa Cecília e que não há previsão de quando isso será feito. Enquanto isso, fico sem sinal no trabalho.