Catho oferece período de testes gratuito, mas passa a cobrar por serviço

Victor Machin usou os sete dias gratuitos da Catho Online e, após o encerramento do período, mesmo não querendo continuar com o serviço, recebeu a cobrança em sua fatura.

O consumidor vinha desde abril tentando cancelar as cobranças, até porque já está empregado novamente, e mesmo assim não conseguiu.

Em resposta, a Catho afirmou ter esclarecido a situação. Victor confirmou o contato da empresa, mas disse que só vai ter certeza que o problema foi solucionado quando chegar a próxima fatura de seu cartão.

Reclamação do leitor: “Desejo reclamar da Catho Online, que oferece serviços para recolocação profissional. Eles dão 7 dias para conhecer o serviço, aí você envia seus dados, inclusive seu cartão de crédito. Lá, informam que a empresa mandará um e-mail perguntando se a pessoa vai querer continuar o serviço em diante ou não. Para mim, não mandaram nenhuma mensagem. Na fatura seguinte, apareceram dois débitos de R$ 49,90. Até hoje, continuam me cobrando, e a atendente informa que a gente aceitou o serviço por e-mail, mas não recebemos.”

Resposta da empresa: “Em referência à reclamação encaminhada por “Victor Marchin “, já entramos em contato com o cliente e esclarecemos as informações em relação as cobranças de sua assinatura.”

