Casas Bahia troca refrigerador com defeito

Otaviano Arcanjo comprou um refrigerador nas Casas Bahia, mas quando recebeu o produto, percebeu que havia um defeito. Após reclamar com a loja, pois a mercadoria ainda estava no prazo de troca, a empresa tentou passar a responsabilidade para a assistência técnica.

Após o leitor pedir ajuda ao SP Reclama, a assessoria de imprensa das Casas Bahia informou que a loja aceitou trocar o refrigerador.

Reclamação do leitor: “Comprei um refrigerador Consul na Casas Bahia, com garantia de três dias da loja e um ano do fabricante. O produto chegou com defeito. No dia seguinte, liguei para a loja e a atendente disse que providenciaria a troca. Mas depois me ligaram empurrando o caso para a autorizada, sendo que o produto estava no prazo de troca. Ou cancelam a compra, ou fazem a troca.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da empresa: “Em contato com o Sr. Otaviano Arcanjo, o cliente confirmou a troca da mercadoria e que o caso foi encerrado.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.