Casas Bahia falham na entrega de produto

A leitora Tania Souza comprou um aspirador de pó no site das Casas Bahia e escolheu retirar o produto na loja perto de sua casa. A empresa afirma que o produto foi entregue, mas o gerente da loja física afirma que o aspirador nunca chegou.

Em resposta, as Casas Bahia esclarecem que o produto já está disponível para ser retirado na loja escolhida pela cliente.

Reclamação de Tania Souza: “No dia 09/01, realizei a compra de um aspirador de pó vertical Upright Philco 2000w no site das Casas Bahia e selecionei a opção “retira fácil” la loja localizada em Cotia, na Av. Nossa Senhora de Fátima, 96. Rastreando a mercadoria no site da loja, a entrega era prevista para o dia 12/01.

Fui à loja física no dia 14/01 e para minha surpresa não constava a mercadoria na loja. Pedi para falar com o gerente, chamado de Ivan. Sem dar valor à minha situação, ele informou que nada poderia fazer. No mesmo dia, entrei em contato com o atendimento da loja virtual informando o ocorrido e foi aberto o protocolo 170114020179. Me informaram o prazo se 3 dias úteis com a solução. No dia 18, falei com Geovana, protocolo 170118015814, e fui informada de que deveria aguardar o prazo.

No dia 19, acionei novamente o atendimento e falei com funcionária Lorena, que me informou que o protocolo estava ainda sem resposta.

Não sei onde está a mercadoria. A transportadora informa que foi entregue na loja, a loja informa que não recebeu nada e eu estou sem o produto. Quero receber meu aspirador e eles só me enrolam, sem contar que paguei à vista. As Casas Bahia não cumpriram com o prazo e não atendem seus consumidores”.

Resposta das Casas Bahia: “Em atenção ao caso da sra. Tania Souza, informamos que tentamos contato com a cliente por telefone, mas sem sucesso. Dessa forma, formalizamos a resposta por e-mail esclarecendo que produto está disponível para retirada com o gerente da loja selecionada”.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama.estado@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.