Cartão clonado vira dor de cabeça para consumidor

Silvino Torres levou um susto ao checar os lançamentos da fatura de seu cartão de crédito e perceber que havia várias compras que ele não reconhecia. Mesmo assim, a Caixa se negou a ressarcir o consumidor ou cancelar as cobranças em questão.

O banco só concordou em realizar o estorno dos valores após ser procurado pela reportagem do Estadão. De acordo com a Caixa, a correção será realizada na próxima fatura do leitor.

Reclamação do leitor: “Possuo um cartão de crédito Visa Platinum Caixa e ele foi clonado. Compras internacionais foram realizadas até alcançar o limite do saldo disponível. A Caixa recusou o reembolso ou anulação destas despesas. Não posso ser prejudicado por uma falha de segurança do banco.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da empresa: “Em atenção à ocorrência registrada no Estadão pelo cliente Silvino Torres sobre despesas não reconhecidas em seu cartão de crédito VISA, esclarecemos que foi aberto protocolo para estorno das referidas compras e que o ajuste estará evidente em sua próxima fatura.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.