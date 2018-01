Cartão Bom Sênior da EMTU

Prometeram a veiculação do bilhete para julho, mas até agora nada foi feito, reclama leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: De acordo com a nova Lei 15.187 já regulamentada, os idosos entre 60 e 64 anos têm direito ao Cartão Bom Sênior, conforme divulgado no site da EMTU e nas redes sociais. Foi divulgado que a partir do dia 14/7 os idosos poderiam ir às unidades do Poupatempo com os respectivos documentos e fazer o cartão. No entanto, liguei no Poupatempo de Osasco e os atendentes não estão sabendo de nada. Quando ligo nas outras unidades a informação é a mesma. Denilson Moura / São Paulo

Resposta: A EMTU/SP informa que os ajustes técnicos estão em fase final para viabilizar a emissão do Cartão Bom Sênior a esses passageiros. O início do atendimento será divulgado no momento oportuno e durante esse período os usuários podem embarcar nos ônibus com a apresentação de um documento oficial com foto. Ressalta também que a legislação estabelece o prazo de 60 dias, a contar do mês de julho, para o Consórcio das empresas de ônibus providenciar a infraestrutura tecnológica para a emissão do cartão. Para mais informações os interessados podem ligar na Central de Atendimento ao Cliente da EMTU/SP 0800 724 05555 ou Central de Atendimento do CMT 0800 77 11 800.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica do leitor: A EMTU simplesmente não respondeu à questão. No dia 3/7 foi publicado a assessoria de imprensa da empresa publicou uma matéria dizendo que a partir do dia 14/07 os idosos entre 60 e 64 poderiam dirigir-se aos postos do Poupatempo para obter o cartão. Infelizmente, por causa da lei eleitoral, a matéria não está mais disponível.