Carros em cima de calçada atrapalham circulação de pedestres

Mauro Ribeiro Gamaro reclama que carros param em cima da calçada na Rua Guararapes, na altura do número 500, Brooklin Paulista, na zona sul da cidade. Os veículos estacionados em frente a um estabelecimento comercial dificultam a passagem dos pedestres que precisam transitar pela rua.

Reclamação de Mauro Ribeiro Gamaro: “Eu já perdi as contas de quantas vezes reclamei e documentei a existência de carros se utilizando da calçada para beneficiar um estabelecimento comercial em detrimento do pedestre que precisa andar pela rua. Peço punição aos infratores. O endereço é Rua Guararapes, 554, Brooklin Paulista. A propósito, neste mesmo endereço havia outra empresa que eu denunciei pelo menos umas duas vezes.”

Resposta da Prefeitura Regional de Pinheiros: “A Prefeitura Regional de Pinheiros informa que será feita vistoria no local. Após análise, e se constatada irregularidade, o responsável será multado e receberá a orientação dos fiscais da prefeitura regional para que não se cometa novamente a infração, podendo ocasionar na aplicação de novas multas, tendo a possibilidade de chegar até a cassação do auto de licença de funcionamento do estabelecimento.”

