Carros abandonados no Real Parque

Reclamei e ninguém fez nada, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Há tempos 2 veículos estão abandonados na Travessa Barão de Iguatemi, no Real Parque Morumbi. Já reclamei na Prefeitura e ninguém fez nada. M.B/São Paulo*

Resposta: A Subprefeitura Butantã informa que vistoriou o local e notificou alguns veículos para a retirada. Os fiscais ainda informaram que no local há uma oficina mecânica e os carros são deste estabelecimento, o que não caracteriza abandono. Ressalta que todas as denúncias referentes a abandono de veículos em via pública são verificadas pelas subprefeituras por meio de ações fiscalizatórias. Informa também que, para a remoção de veículo, as subprefeituras precisam seguir alguns procedimentos previstos pela legislação para que seja caracterizado de fato o abandono. Inicialmente, é fixada no automóvel uma notificação. Somente após o prazo de cinco dias úteis sem providência por parte do proprietário ou responsável do veículo é que este é considerado em situação de abandono e a subprefeitura o inclui na programação para remoção, dando início aos procedimentos necessários, entre eles: verificar nos demais órgãos competentes, como Polícia Militar e órgãos de trânsito (CET e Detran), se o veículo não tem relação com crime, sinistro ou furto ou, ainda, se não possui nenhum tipo de pendência judicial.

* Foto: M.B (Leitor pede para não ser identificado).