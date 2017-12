Carros foram abandonados na região do Real Parque

Há meses denunciei o problema, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Há meses vários automóveis estão abandonados na Travessa Barão de Iguatemi, no Real Parque Morumbi. M.B/ São Paulo

Resposta: A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras informa que a Subprefeitura Butantã realizou vistoria na Travessa Barão de Iguatemi e fixou notificações nos veículos, informando que após o prazo de cinco dias úteis o veículo será considerado abandonado. Um dos automóveis já foi removido pelo responsável. Acrescenta também que todas as denúncias de carros abandonados são verificadas pela administração municipal. Paralelamente à notificação, a Subprefeitura inicia os procedimentos para verificar o histórico do automóvel, com o acionamento da polícia e órgãos de transito, por exemplo. Assim, verifica-se se o carro é produto de crime ou se tem algum tipo de pendência judicial. Se não houver empecilho legal e o prazo de cinco dias úteis se esgotar, a Subprefeitura volta ao local e, se constatada a permanência na mesma vaga, o carro passa a ser considerado abandonado e a remoção é efetuada. O valor da multa por abandono de veículo é de R$ 14 mil.

Foto: M. B.*

*O leitor pediu anonimato.