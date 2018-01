Carro recém-consertado apresenta problema no câmbio

Paola Matteoni relatou que seu filho sofreu um acidente automobilístico e o veículo foi consertado pela seguradora SulAmérica. No entanto, após o reparo, o carro passou a apresentar um problema grave no câmbio automático.

Em resposta, a SulAmérica afirmou que essa falha não tem a ver com o acidente e que sua cobertura não está envolvida no problema.

Reclamação da leitora: “Meu filho sofreu um acidente, batendo o carro de frente. A seguradora optou pelo conserto e reparo do carro. Autorizaram os reparos e trocas de peças. Só que desde que o carro sofreu esse sinistro e saiu da concessionária, apresentou problemas no câmbio automático. Enquanto o carro anda, quando você troca de marcha, o câmbio patina e cai em ponto neutro, permanecendo só em aceleração. Estou correndo risco de morte, pois o carro em determinados momentos não efetua a troca de marchas parando literalmente. A seguradora está se negando a pagar o conserto do câmbio alegando que o problema não é decorrente do sinistro. Isso não procede, pois meu carro nunca apresentou problemas no câmbio. A seguradora se recusa a reparar o câmbio do meu carro.”

Resposta da empresa: “A SulAmérica esclarece que a cobertura envolve apenas os danos decorrentes do sinistro e que, neste caso, eventuais falhas no câmbio do veículo não têm relação com o acidente. A companhia entrou em contato com a sra. Paola Matteoni por e-mail para prestar os devidos esclarecimentos.”

