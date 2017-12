Carro quebra após sair da concessionária e cliente pede reembolso

Daniel Cruz estava saindo da CAOA com seu carro novo quando o veículo parou de funcionar. A concessionária realizou uma revisão e a situação se repetiu dias depois, poucos metros após o automóvel deixar a loja.

O consumidor solicitou o cancelamento da compra e reclamou da demora da empresa em responder, então a CAOA ressarciu o leitor e recebeu o carro com defeito.

Reclamação do leitor: “Comprei um Honda Civic na CAOA, entretanto após a retirada do veículo da concessionária, dirigindo alguns minutos, o carro apresentou pane. Após revisão, foi informado que o problema foi devido ao combustível armazenado. Novamente após a retirada da concessionária, a poucos metros de distância, o veículo apresentou novamente pane. Solicitei o cancelamento da compra. Entrei em contato com o SAC da CAOA diversas vezes e não recebi um parecer formal da CAOA.”

Resposta da empresa: “Com relação à consulta da Sr. Daniel Cruz, informamos que entramos em contato com o cliente para esclarecer o ocorrido. O reembolso foi efetuado.”

