Carro leva multa enquanto estava sem motor na oficina

Arlindo Marin se envolveu em um acidente automobilístico no ano de 2014 e seu carro foi encaminhado para uma oficina, ficando semanas sem motor. Nessa mesma época, ele recebeu uma multa, e a suposta infração foi cometida em um bairro distante de onde o leitor reside.

Marin protocolou um recurso para contestar a autuação, mas ele teve o pedido indeferido sem qualquer tipo de explicação e a situação se arrasta há meses. Em resposta, o DSV afirmou que o motorista deve ir à sede do departamento para saber por que o recurso foi recusado.

Reclamação do leitor: “Em 2014, meu carro sofreu um acidente e foi para oficina. Foi necessário retirar o motor para retificação, conserto que demorou semanas. Neste período, recebi uma multa aplicada em uma região longe de onde moro. Entrei com recurso, informando que deveria ser engano do agente que multou. Juntei uma carta que testemunhava que o carro multado estava na oficina sem motor na data indicada. Vários meses depois, veio uma comunicação do DSV simplesmente dizendo que o recurso fora indeferido, sem indicar razão nem assinatura de alguém.

Resposta da Prefeitura: O Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV) da Secretaria Municipal de Transportes (SMT) esclarece que, para o interessado (proprietário ou condutor indicado) conhecer as razões do Indeferimento do recurso, conforme a Notificação de Resultado de Recurso em 2ª Instância recebida, tanto em 1ª quanto em 2ª instâncias, ele deve fazer vistas ao processo no DSV/CET, na Rua Sumidouro, 740, em Pinheiros, de segunda a sexta feira das 8h às 16h.

