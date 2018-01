Carrefour causa constrangimento por sacola retornável

Débora Rocha levou suas sacolas retornáveis ao Carrefour Pirituba e, ao sair do supermercado, foi questionada quanto à procedência do objeto. A leitora se sentiu acusada de ter roubado a sacola quando a atendente disse que o alarme poderia disparar.

Em resposta, a empresa afirmou que orientou seus funcionários sobre a questão para que o problema não volte a ocorrer na loja.

Reclamação da leitora: “Fui ao Carrefour de Pirituba no dia 9 de novembro. Ao chegar ao supermercado, logo na entrada, pedi para lacrarem num saco plástico as duas sacolas retornáveis que levei. Eu havia comprado essas sacolas, que têm o logotipo do Carrefour, dias antes, em outra compra que realizei ali. Quando cheguei no caixa, fui guardando os produtos nelas. Após passar toda a minha compra, a operadora olhou para as duas sacolas retornáveis e perguntou: ‘Onde você pegou essas sacolas?”. Diante da minha surpresa, ela continuou: “Porque você vai sair e o alarme vai disparar.’ Aí eu me dei conta de que ela estava dizendo que eu estava roubando as duas sacolas retornáveis.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da empresa: “A rede informa que, em contato com o Sra. Débora Cristine Rocha, esclareceu que a equipe da unidade foi reorientada quanto à entrada de clientes com sacolas retornáveis. A companhia segue à disposição da cliente para qualquer informação adicional que ela necessite.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.