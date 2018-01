CAOA leva dois meses para consertar carro

Vitor Beraldo realizou a revisão de seu carro na CAOA e descobriu que precisava trocar a embreagem. Após deixar o veículo por dois meses na concessionária, o leitor ainda aguardava o conserto.

A empresa afirmou que precisava receber as peças do fabricante, e concluiu o serviço de reparo após ser procurada pelo SP Reclama.

Reclamação do leitor: “Sou proprietário de um New Fiesta. Em revisão realizada em julho na concessionária CAOA Osasco, foi constatada necessidade de troca da embreagem. O veículo está na garantia e, passados mais de 2 meses, a concessionária ainda não realizou o serviço alegando não haver recebido as peças da fábrica. Me parece que estão dificultando pelo fato de estar na garantia e, enquanto isso, o prejudicado sou eu.”

Resposta da empresa: “Com relação à consulta do Sr. Vitor Beraldo, informamos que entramos em contato com o cliente para esclarecer o ocorrido, agendar e efetuar a substituição da peça. Após contato com a fabricante, esta verificou a necessidade e providenciou o fornecimento emergencial do componente para a realização do serviço. O cliente já está em posse do veículo. Ressaltamos que a CAOA trabalha constantemente para garantir a total satisfação dos seus clientes.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.