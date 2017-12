Cancelamento de serviço de rastreamento gera cobrança

A tentativa de cancelar a prestação de um serviço nem sempre ocorre da forma mais tranquila. O consumidor que encontrou facilidades na hora da contratação acaba por vezes se vendo envolto em problemas. Esse foi o caso do leitor Antônio Mendonça Filho, que tentou cancelar o serviço de rastreamento do seu carro e se deparou com cobranças da empresa.

Ao Estado, Mendonça Filho relatou o ocorrido. Ele comprou um carro em outubro de 2013 que já veio com o serviço de rastreamento da empresa “Ituran”, com o qual resolveu permanecer, pagando a anuidade de R$ 399. Em setembro desse ano, contatou a empresa para dizer que não iria renovar o plano e foi informado que a ação estaria sujeita à multa de R$ 199. No entanto, se isso foi feito em outubro, mês do término do contrato, não teria de pagar multa.

No início de outubro, Mendonça Filho recebeu uma nota fiscal eletrônica de serviços no valor de R$ 391,02, emitida pela Ituran. “Tentei várias vezes falar com eles ao telefone e disse que estava cancelando o plano e que eu poderia ir até a loja para retirar o aparelho”, disse o consumidor, tendo recebido resposta de que receberia uma multa de R$ 100 pelo cancelamento.

O leitor foi à loja, retirou o equipamento e não teve o pagamento exigido pela empresa cancelado. “Vejam quanto tempo já perdi com isso tudo, inclusive por medida de precaução já paguei o ISS da Prefeitura, no dia 10, pois não posso deixar minha empresa ter um apontamento por falta de pagamento”, disse.

A empresa foi contatada e respondeu que o boleto foi liquidado e foi solicitado o cancelamento da nota fiscal. Mendonça Filho respondeu nesta segunda-feira, 17, dizendo que nenhuma prova de cancelamento da nota foi enviada para ele. “Até o momento a Ituran não se dignou a enviar a prova do cancelamento da NF e a devolver-me os impostos por nós pagos, conforme prometido”, disse.