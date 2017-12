Calçada do Tremembé está toda esburacada

“É um perigo para o pedestre, e ninguém faz nada”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: A calçada da Rua Almeida Mercês, Tremembé, está em péssimas condições. Toda semana alguém cai e se machuca. Quando chove, a situação só piora. A calçada é de responsabilidade de uma clínica médica, e ninguém faz nada. Fernando Santana Nascimento / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Jaçanã/Tremembé informa que o proprietário do imóvel foi autuado e deverá realizar o reparo do passeio em até 60 dias, podendo, após a execução do serviço, pedir o cancelamento da multa, conforme previsto em lei.

Foto: Fernando Santana Nascimento