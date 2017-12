As calçadas estão todas esburacadas no Itaim Bibi

“O Prefeito quer aumentar o IPTU, mas não arruma nem mesmo as calçadas”, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: A situação da calçada na esquina da Rua Joaquim Floriano com Rua Renato Paes de Barros, no Itaim Bibi, está péssima. Quem passa pelo local corre o risco de cair e se machucar. Maria Tereza Murray / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Pinheiros informa que realizou vistoria no local e constatou que existem duas tampas de boca de lobo que necessitam ser concretadas. O serviço será executado até o final do mês de dezembro, de acordo com a programação da subprefeitura.

Réplica: Vou aguardar até o começo do ano para ver se o serviço realmente será feito.

Fotos: Maria Tereza Murray